Tutti in bilico, tutto ancora da scegliere e spetta ad Allegri farlo in questo periodo. "Gli americani - scrive Tuttosport - li chiamano Trials, come se fossero una sorta di esame, da dentro o fuori: è il loro sistema per scegliere chi parteciperà a una grande manifestazione sportiva, come per esempio le Olimpiadi. Sono tanti, tutti o quasi bravi, ma qualcuno è più bravo degli altri". Selezione, insomma, anche spietata, in un dentro o fuori immediato. E anche la Juve ora ha cominciato i suoi Trials, che si svolgono proprio in America e che dureranno fino alla fine della tournée, forse qualche giorno in più. Sono iniziati venerdì mattina, quando è arrivata l’attesa sentenza di esclusione dalla Conference League, che ora impone diversi tagli. Quanti? Una ventina di elementi, considerando anche Bonucci e gli altri esuberi, ma anche i giovani. Come farlo? Valutando chi è più utile e motivato per affrontare una stagione con solo campionato e, da gennaio, la Coppa Italia.