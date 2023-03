Dal sito dellaSono stati sei giorni importanti, quelli trascorsi dal 1 al 6 marzo, per la Juventus e per il progetto Academy in Marocco.Una delegazione bianconera, guidata da David Trezeguet, ha fatto visita alle strutture marocchine, in un viaggio che aveva come obiettivi, oltre al supporto delle iniziative già attivate nella nazione nordafricana, rinforzare con la presenza fisica di David e dello staff la presentazione di Juventus Academy Morocco PRO, un progetto innovativo, che punta a elevare la proposizione sul mercato in termini professionali e qualitativi.E’ stata una settimana, si diceva, molto importante e soprattutto intensa, se si considera che la delegazione ha visitato non solo l’Headquarter dell’Official Juventus Academy Morocco, ma anche le venues di Bouskoura, Ain Diab, e Rabat, dove David ha partecipato a sessioni di allenamenti insieme ai ragazzi e dove non sono mancati anche gli incontri con le squadre locali.A proposito dei ragazzi, numerosi sono stati i momenti di Meet&Greet con gli iscritti alle Academy, e quelli di incontro e sessioni di domande e risposte con allenatori e famiglie.Da un punto di vista istituzionale, oltre alla conferenza stampa di attivazione del progetto, che si è svolta il 3 marzo, un momento da ricordare è stato l’incontro con la Federazione Calcio Marocchina, nel centro “Mohammed VI Federation Center”, alla presenza del Segretario Generale, del Presidente della Lega Botola1 Pro (la massima serie nazionale) e il direttore del Centro Tecnico Federale, oltre a Walid Regragui, CT della Nazionale, conosciuto da tutto il mondo per la grande impresa della sua selezione ai Mondiali in Qatar, in cui il Marocco è arrivato fino alla semifinale.Una settimana intensa per un progetto che in Marocco continua a fare passi avanti.