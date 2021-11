Le parole di Trezeguet, intervenuto al ​Social Football Summit: "La Juventus è in un momento in cui si sta cercando. Allegri sta lavorando per ritrovare l'equilibrio giusto. In Champions aveva una qualità molto più importante delle squadre del girone, al pari del Chelsea. Ma penso che in generale si cominci a vedere il lavoro del mister. È andato via il giocatore più importante e ora bisogna dare tutti qualcosa in più. Non è semplice però la Juve non molla mai e sta lavorando per la strada giusta".