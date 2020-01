La Juve domani sera sarà impegnata nella difficile trasferta del San Paolo, contro il Napoli. Però il trend dei bianconeri contro i partenopei è a dir poco positivo. Infatti, come ricordato da Opta, la Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i partenopei nella competizione risale a dicembre 1993 (cinque in quel caso).