Tremila giorni da campioni d'Italia. Uno dopo l'altro, messo in fila come briciole che hanno fatto un pezzo incredibile di storia. Il 23 luglio 2020 non è un giorno come un altro: innanzitutto c'è la possibilità di portare a casa il nono scudetto consecutivo, poi si festeggia una ricorrenza che rappresenta un qualcosa di profondamente unico. Nessuno in Italia come la Juventus. Risorta dalle ceneri, in grado di annientare tutti i record.



CHE OCCASIONE - Chiaro che ai giocatori, a Sarri e all'ambiente tutto festeggiare in data ricorrenza non rappresenta il primo dei pensieri: resta però singolare come il destino sia riuscito a fornire un assist incredibile a questa Juve che non ha voglia di fermarsi. Che non ha intenzione di restare a guardare. Che vuole, eccome, proseguire un lavoro di fino e aggiungere altri grandi momenti in bacheca. Un altro sta per arrivare: si spera al giorno tremila col tricolore cucito sul petto. Un traguardo immenso, con il proprio orizzonte ben lontano. E che fa impazzire i tifosi: i commenti sui social, tra festeggiamenti anticipati e nuova voglia di rivalsa, sono impietosi... per chi segue.