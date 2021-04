Come racconta Calciomercato.com, adesso tutti fanno i conti di Cristiano Ronaldo. Le immagini di Juve-Genoa hanno fatto il giro del mondo e qualcuno si è domandato se effettivamente ci possa essere la possibilità che Cristiano lasci anzitempo Torino e quindi la Juventus. Per CM, il Real potrebbe influire in qualche modo sul futuro di Ronaldo, perché acquistando Mbappé libererebbe una casella al PSG per un acquisto di lusso: e se Leonardo non ha chiuso a un giocatore del livello di Lionel Messi, Ronaldo rientra a pieno nella categoria dei papabili. Discorso diverso per il Manchester United.