La nuova era della Juve 2.0 di questa stagione, è iniziata nella maniera più inimmaginabile anche per i sognatori piu ostinati. In molti infatti, si aspettavano e speravano nella prima rete in bianconero dell'attaccante serbo, pochi invece avrebbero immaginato che allo stesso modo si sarebbe presentato anche l'altro volto nuovo della squadra, Denis Zakaria. Sono bastati appena 12 minuti di gioco e due palloni toccati all'ex viola, per trasformare in oro il delizioso assist di Paulo Dybala. Così come lo è stato quello di Alvaro Morata per l'inserimento del centrocampista svizzero a metà ripresa, con quest'ultimo che si è inserito alle spalle della difesa scaligera e con un perfetto diagonale ha superato l'incolpevole Montipò.



Ma la giornata che si è appena conclusa non è stata benevola solo per i due nuovi rinforzi di Allegri, a beneficiarne è stato anche il terzo ed ultimo colpo di mercato messo a segno dalla dirigenza della Continassa. Stiamo parlando del giovane difensore Federico Gatti che, grazie alla sua rete rifilata contro il Vicenza nell'ultima uscita di campionato ha consegnato 3 punti d'oro al Frosinone. Il più entusiasta però sembra essere proprio l'allenatore della Juve Max Allegri, che nel post partita di ieri ha commentato: "La società è stata molto brava. Dei tre giocatori comprati, due hanno segnato con la Juventus e uno con il Frosinone". I tifosi juventini si augurano che questo inizio sia di buon auspicio per il futuro, nel frattempo buona la prima.