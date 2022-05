La Juventus ha tre strategie per il prossimo calciomercato. La prima sarebbe quella di portare giocatore giovani a Torino, così come è stato per Dusan Vlahovic. La seconda quella di portare giocatori esperti, come i rinnovi di Cuadrado e Szczesny affiancati ad altri profili come Pogba e Di Maria. Ultimo è quello di rinforzare la quantità di giovani italiani in rosa. A riferirlo è Sky.