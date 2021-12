Sono tre le possibili strade per il futuro di Alvaro. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, laha già speso 20 milioni di euro per il prestito biennale dello spagnolo, per cui nella scorsa estate ha deciso di non far valere il diritto di riscatto anticipato. Dal prossimo giugno in poi, dunque, si apriranno tre ipotesi per la Vecchia Signora: versare all'i 35 milioni di euro pattuiti, trattare la riconferma dell'attaccante a cifre inferiori o restituire definitivamente il giocatore alla squadra di Simeone.