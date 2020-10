Cosa farà Paulo Dybala? Al centro di un caso post Crotone, il numero 10 della Juve non è molto felice. Infortunio e gastroenterite hanno compromesso il suo esordio stagionale e causato più di qualche malumore. E ora? La strada per il rinnovo è ancora da percorrere, adesso ne ha tre possibili, come ricorda Tuttosport:



"Dybala può prendersi la Juventus e diventarne un simbolo, trovando la sua strada nel calcio di Pirlo.

Dybala può rimanere esattamente dov'è, in un limbo di classe assoluta che non riesce a trasformare in qualcosa di concreto con la dovuta continuità: giustamente idolo di chi è innamorato di lui (la stragrande maggioranza dei tifosi), rompicapo quasi insolvibile per gli allenatori che si susseguono, senza risolverlo mai del tutto.

Dybala può lasciare, questa volta sul serio, la Juventus a fine stagione".