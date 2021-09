. Massimiliano Allegri può lavorare per cambiare le cose, ma serve un tempo che non c'è, che stringe. Deve tornare a vincere, già da domani, e poi di nuovo con il Milan, per iniziare la risalita. La ristrutturazione è ancora all'inizio, ma i lavori devono accelerare. La Juve ha cambiato forma tante volte nelle ultime tre stagioni, toccando spesso concetti di cui non si trova traccia nella Juve 2021-22, perché ora è necessaria una nuova squadra.Allegri ha l'esperienza e la fiducia per risalire, sistemando tutto, ma il cambiamento è troppo complesso per compiersi in due settimane.Il caos di queste ore - scrive Gazzetta -Ci si aspetta molto da De Ligt, ma anche da altri costantemente confusi come Szczesny, Rabiot e Alex Sandro. Allegri ha le idee chiare almeno sul gioco: deve ritrovare solidità difensiva per poi ripartire con i suoi giocatori di qualità a campo aperto, anche a costo di difendersi tanto e difendersi bassi. Con qualche dubbio dall'esterno per l'approccio e per giocatori come Dybala e Locatelli, ma soprattutto con tanti da ritrovare... a partire dal Malmö. Prima questo, poi le caratteristiche.