Oltre a Salernitana e Frosinone, il Feyenoord rimane interessato a Matias Soulé, per cui la Juve preferirebbe una cessione a titolo definitivo in modo da incassare e far respirare le casse. Secondo il Corriere dello Sport, il club bianconero valuta l'argentino 10 milioni di euro. Se fosse così, la Juve avrebbe abbassato le richieste iniziali per cedere Soulé.