Se il mercato in entrata è quasi chiuso per la Juventus resta aperto quello in uscita, l'interrogativo riguarda Moise. L'attaccante infatti sta ritagliando poco spazio, ora è ai box per infortunio, ma potrebbe valutare la cessione a titolo temporaneo per i prossimi sei mesi. Come riferisce SkySport in corsa per il centravanti classe 2000 ci sarebbero tre club principalmente. Si tratterebbe di Rennes, Nizza e Atletico Madrid.