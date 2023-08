La Juventus sta valutando la possibilità di cedere il giovane talento Soulé, anche se non ha ancora completamente sbloccato la situazione in merito. Diverse squadre, tra cui, hanno manifestato interesse per il giocatore classe 2003, che da un paio di anni fa parte del panorama della massima serie italiana.Attualmente,è alla ricerca di un contesto dove potrebbe ottenere più opportunità di gioco. La Juventus ha anche presentato l'opzione di includere Soulé come parte di uno scambio tecnico nell'affare per Berardi con il Sassuolo, ma il club neroverde ha rifiutato questa proposta. L'argentino potrebbe trovare un ambiente favorevole anche in Spagna e soprattutto in Germania, e questa situazione potrebbe trovare una soluzione verso la fine del periodo di trasferimenti.