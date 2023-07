Lucafuori dal progetto Juve. Lui è uno di quei giocatori messi sul mercato perché fuori dai piani di Allegri e il terzino sinistro si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra. Su di lui ci sono Lazio, Bologna e Nizza, con la Juve che lascia aperte tutte le destinazioni. E il giocatore? La preferenza del ragazzo è quella di tornare in biancoceleste dove ha già giocato la seconda parte della scorsa stagione. Sfumati in quel ruolo Parisi e Kerkez, la Lazio nei prossimi giorni potrebbe provare l'accelerata per Pellegrini che già conosce l'ambiente e l'allenatore. Lotito vuole provare un'operazione 'alla Arthur': un prestito con diritto di riscatto con parte dell'ingaggio pagata dalla Juve.