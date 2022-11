Ladeve recuperare il ritmo partita vista la lunga sosta legata ai Mondiali in Qatar. A tal proposito, come riferisce La Gazzetta dello Sport, i bianconeri scenderanno in campo controil 17 dicembre a Londra, contro ilil 22 dicembre a Torino e infine ci sarà ancora una sfida il 29 dicembre contro un avversario ancora da definire.