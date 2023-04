Un po' per scelta, un po' perché obbligato dalla condizione di Bremer, uscito anzitempo contro lo Sporting Lisbona, Allegri opterà per alcuni cambi contro il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci saranno tre rientri. In difesa, prenota un posto Leonardo Bonucci mentre sulla fascia potrebbe tornare De Sciglio. A centrocampo, dopo il turno di riposo, si candida Fagioli dal primo minuto.