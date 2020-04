1









La Juventus sta progettando il prossimo futuro e, tra arrivi e partenze, il nome di Douglas Costa potrebbe essere uno di quelli in uscita. Come riporta Calciomercato.com, assieme a Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi, il brasiliano potrebbe essere una delle pedine di scambio che la Juve sfrutterà per fare mercato, visto che l'emergenza coronavirus ha fatto sì che il mercato sia indirizzato verso questa modalità di trattative.