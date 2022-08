Sono ore decisive per capire quale strada sceglierà Paulin seguito all'infortunio al ginocchio rimediato negli Usa. Come riporta Gazzetta.it, le ipotesi al momento sul tavolo sono tre: la prima porta all'intervento di sutura, quasi certamente risolutivo ma con tempi di recupero più lunghi, che farebbero saltare il Mondiale a Pogba e lo farebbero tornare in campo solo nel 2023. La seconda opzione è l'asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco, con tempi di recupero più brevi (40-60 giorni) ma risultati a lungo termine non sicuri. C'è, infine, anche l'opzione conservativa: terapia per rimandare l'intervento.