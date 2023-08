Iling Junior rimane uno dei giocatori della Juve con più sirene sul mercato. Per l'esterno inglese, tre opzioni: il Bologna che lo prenderebbe in prestito, o il Nottingham Forest che invece lo acquisterebbe a titolo definitivo. Il terzo scenario è quello che porta al Sassuolo, anche se in quel caso ci sarebbe da capire se entra nell'operazione per Berardi.