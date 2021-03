Sorprendentemente, Moise Kean si è preso la scena al Paris Saint-Germain. E lo ha fatto in una squadra con stelle del calibro di Mbappé, Neymar e Di Maria. Stando a quanto riporta la stampa francese, l’attaccante azzurro avrebbe tre opzioni per il futuro: Psg, Everton oppure Juventus. Infatti, Kean è di proprietà dei Toffees, con cui i parigini dovranno discutere per l’eventuale riscatto. Nel mezzo Mino Raiola, suo agente che non chiude al ritorno in bianconero.