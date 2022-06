Il Lecce ha un canale aperto con la Juventus, dopo l'affare Olivieri. Ci sono tre nomi che piacciono: Ranocchia è possibile e ha fatto molto bene alla Juve. Sullo sfondo c'è anche Dragusin, il sogno è davvero Nicolò Fagioli, che potrebbe rinnovare presto con i bianconeri. A rivelarlo è Sportitalia.



Al momento, il giocatore non vuole prestiti, ma un'opportunità nella Juventus, con il club che non ha intenzione di cederlo ma ancora non si è decisa a puntare tutto su di lui. In questi giorni è previsto l'incontro forse decisivo con il suo agente Andrea D'Amico, ma la Juve ha già lanciato messaggi di distensione.