Nonostante le tante squadre interessate, l'unica ad essermi mossa concretamente per Milinkovic Savic è la Juventus. Questo ciò che riporta il, secondo cui il club bianconero avrebbe fatto tre offerte alla Lazio. La prima è di solo cash (25 milioni) mentre le altre due vedono protagonisti giocatori bianconeri che entrerebbero nell'affare come Kulusevski, Pellegrini, Arthur e Milik. Sono questi i nomi in ballo per la possibile trattativa.