Un passo alla volta, la sensazione è che tanti pezzi di questa Juventus si stiano componendo da soli, un puzzle sostanzialmente autonomo e più vicino all'immagine sulla scatola ogni allenamento, ogni partita, ogni ritrovo che passa.A che punto è la? Quella vista con ilè una squadra nettamente in crescita, già con buon ritmo e dunque ottima tenuta. Ha perso, ma ha assorbito il colpo piazzando la vera sorpresa: Locatelli al suo posto con un aiuto in regia da Rovella (e magari, chissà, domani da Paredes). Insomma: ci sono state buone risposte. Di peso. Di carattere. Di fisico. Tutto quello che chiedeva Allegri, meno le titubanze difensive: quandoha attaccato, la Juve si è sciolta come neve al sole.Cosa tirare fuori da quest'amichevole, dunque? Tre notizie. Che toccano anche i convalescenti: neanche con ilsono arrivati i debutti di, leggi tutto nella gallery qui in basso.