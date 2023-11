, soprattutto visti i passi falsi delle dirette contendenti ad un posto tra le prime quattro della classifica. Il peso specifico del 2 a 1 rifilato dallaalè enorme: fa andare i bianconeri alla sosta in serenità, permette di guardare al campionato con ottimismo, se non entusiasmo.. Chi vince ha sempre ragione, ma questa Juventus dimostra di avere ancora delle fragilità da risolvere. Paradossalmente, però, quello che non funziona si trasforma in una nota positiva. Perché si traduce in margini di crescita: una Juve non bellissima e rattoppata è comunque efficace, sopperisce con la compattezza del gruppo e con una fiducia in sé sempre crescente.