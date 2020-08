Sono tre i nomi in pole per la panchina della Juventus Under 23. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport ci sono Nicola Legrottaglie, reduce dall'esperienza al Pescara, e Marco Baroni, tecnico della Primavera bianconera tra il 2011 e il 2013 e con all'attivo la vittoria del Torneo di Viareggio nel 2012 e la Coppa Italia nel 2013. Un altro nome papabile per "prendere il posto" di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Under 23 è invece quello Fabio Grosso, la cui ultima esperienza in panchina è stata al Brescia, in Serie A.