La Juventus è alla ricerca di un grande rinforzo per la difesa del futuro. Tanti sono i nomi sul piatto, con Matthijs de Ligt che resta il primo obiettivo sulla lista di Fabio Paratici, per quanto tra i più difficili da raggiungere. Secondo quanto riportato da RaiSport, sarebbe Marquinhos uno dei nomi più caldi, soprattutto dopo l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Nel caso in cui, però, si dovesse puntare tutto sul ritorno di Paul Pogba a centrocampo, tornerebbe di moda la soluzione "low cost" di Kostas Manolas dalla Roma.