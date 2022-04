L'edizione odierna di Tuttosport fa l'elenco dei desideri della Juventus in difesa. Resistono forti i nomi di Akanji del Borussia Dortmund e soprattutto di Milenkovic della Fiorentina. Non è da trascurare quello di Bremer, in realtà, anche se sul brasiliano del Torino è sempre più forte il pressing dell’Inter. "Ma è ancora il tempo delle schermaglie, con una volata in campionato che reclama i riflettori: alla Continassa sono in corso le valutazioni del caso per non sbagliare ad assestare il colpo".