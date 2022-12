I cambiamenti dentro la Juventus passeranno inevitabilmente anche da una nuova figura dirigenziale che si occupi della parte sportiva. Attualmente,e per il tecnico il futuro dipenderà anche molto dai risultati sul campo, per l'attuale direttore sportivo la situazione è in bilico a prescindere da ciò che succederà da qui a fine stagione.. Questo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia in particolare tre profili su cui la Juve si sta muovendo per scegliere il nuovo direttore sportivo. In ogni caso, una direzione chiara sarà presa solamente dopo il 18 gennaio, quando sarà eletto il nuovo CDA. Di seguito, l'identikit dei tre profili che la Juve sta sondando.: Il più "conosciuto" dei tre. Artefice del Napoli che sta dominando il campionato e scopritore di talenti come Kvaratskhelia e Kim. Dal 2015 al Napoli, in precedenza ha portato il Carpi dalla Serie D alla A. Ha un contratto con il Napoli fino al 2024. Ha dimostrato di saper ottimizzare le risorse economiche.Una vecchia conoscenza a Torino essendo stato tra il 2010 e il 2013 responsabile del settore giovanile della Juve. Allegri gradirebbe particolarmente il suo arrivo perché lo ha già avuto ai tempi del Sassuolo portando il club in serie B. Anche lui, scopritore di tanti talenti e con un vantaggio: ha un ingaggio relativamente basso.: Per lui sarebbe una promozione, un po' come successo a Cherubini. Alla Juve dal 2019, prima responsabile della Primavera, poi della Juve Next Gen. I risultati con quest'ultima hanno mostrato le sue abilità. Lo voleva anche l'Inter e in particolare Beppe Marotta. Molto giovane avendo solamente 34 anni.