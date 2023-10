Almeno un rinforzo per gennaio, ma potrebbero essere anche due. Un centrocampista per rimpiazzare Paul Pogba, sospeso per il caso doping, e un fantasista per occupare la casella liberata a giugno con l’addio di Angel Di Maria (ora al Benfica). Dadel Tottenham adel Sassuolo, ma occhio anche al gioiellinodello Shakhtar Donetsk. Le idee sono tante, in questo momento, ma una cosa sembra sempre più certa. La Juventus progetta un mercato invernale intelligente e sostenibile. Lo riporta Gazzetta.