"Ranocchia è solido, serio. Non so se possa giocare con la Juve e competere in Champions ma farà felici molti allenatori. Io poi credo molto in Hasa, un Rui Barros moderno, aspetto i miglioramenti di Turco e vedo qualcosa in Mulazzi. Ha velocità e resistenza per avere soddisfazioni nei prossimi anni". Così Maurizio Viscidi, coordinatore delle giovanili della Nazionale, sui tre prossimi juventini che potranno mostrarsi al grande pubblico nella prossima stagione.