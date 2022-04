La Juventus sta cercando un sostituto per Giorgio Chiellini che al termine della stagione potrebbe lasciare. Come riferisce il Corriere dello Sport c'è una lista di nomi per sostituire il capitano. Badiashile del Monaco, Nicola Milenkovic della Fiorentina e non tramonta l'ipotesi Gleison Bremer del Torino. Uno di questi tre sarà probabilmente il sostituto del numero 3 bianconero.