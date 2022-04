Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, sembra essere in partenza nel corso del mercato estivo. Stando a quanto riporta Tuttosport il nome più caldo è quello del brasiliano Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Se non l'affare non fosse raggiungibile sarebbero già state individuate le alternative. Si tratterebbe di Owen Wijndal dell'Az Alkmaar oppure Emerson Palmieri di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione.