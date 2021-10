Juve, esce uno ed entra un alto. Però serve fare posto. Per cosa? Per permettere l'ingresso di almeno un colpo: in cima alla lista dei desideri c'è Aurelien, a ruota seguono usati sicuri e al risparmio come Corentin, con l'ipotesi Axelche sta tornando rapidamente d'attualità nonostante la bocciatura di fine agosto dai piani alti.