. Quella diè una situazione delicata e vanno rispettati tutti i passaggi prima di prendere ogni tipo di decisione. Il prossimo, dopo la positività rilevata e la conseguente sospensione, sono le controanalisi. Dopo i risultati le nebbie si diraderanno e sarà più chiaro il futuro.Intanto,e lalavorano per individuare un sostituto che possa andare a occupare quello slot a centrocampo rimasto vacante e che, probabilmente, tale rimarrà dopo i risultati delle controanalisi, a meno di clamorose sorprese che andrebbero a sgonfiare l’intero caso.Nella lista dei desideri compaiono tre nomi, secondo quanto riporta Gazzetta. Il primo, per gradimento, è quello di Habibdello Strasburgo, centrocampista classe 2004. Duttilità e continuità nella crescita l’hanno fatto finire sotto la lente d’ingrandimento, ma la Juve non è sola e il club francese lo valuta circa 20 milioni. Resiste poi la candidatura di, classe 2001 di proprietà del Borussia Mönchengladbach: è forte la concorrenza della Premier League, Liverpool in primis, e qualche dubbio permane sulla sua tenuta fisica.L’occasione di mercato potrebbe arrivare da. Piotrè in scadenza e in caso di mancato prolungamento potrà trasferirsi a parametro zero. Situazione da monitorare, a gennaio potrebbero partire i primi contatti: Giuntoli lo conosce bene, un affondo non è da escludere.