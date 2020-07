di Gianluca Minchiotti

Juventus contro Inter, duello per lo scudetto. Nelle ultime tre giornate i nerazzurri hanno rosicchiato 5 punti ai bianconeri, portandosi da -11 a -6, e riaprendo di fatto il campionato, quando mancano cinque turni al termine. La squadra di Antonio Conte, che sembrava morta a sepolta dopo la sconfitta interna contro il Bologna, tanto da far sorgere addirittura dei dubbi sulla permanenza del tecnico salentino in panchina nella prossima stagione, è stata incredibilmente rimessa in corsa dai tre passi falsi consecutivi degli uomini di Maurizio Sarri (una sconfitta e due pareggi). E ora, quando mancano 450 minuti al termine della Serie A, l’Inter può legittimamente aspirare a dar fastidio alla Juve fino alla fine, potendo anche permettersi di sognare il sorpasso. Ai blocchi di partenza di questo duello, la Juve ha due grandi vantaggi, mentre l’Inter può contare su tre elementi che potrebbero risultare determinanti.