Sono tanti i temi aperti in casache, messi insieme, compongono il puzzle della crisi bianconera in questo inizio di stagione. Tra questi, c’è quello dei tifosi. Le contestazioni dopo le gare controhanno lasciato strascichi e a questo si aggiunge una presenza fredda e scostante all’interno dello Stadium. In più, l’ultima contestazione social che ha esposto come bandiera l’hashtag, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.. Una vittoria convincente contro il Bologna che possa risollevare gli animi all’interno e all’esterno dello spogliatoio. Come sottolinea Tuttosport: “Ricominciare non basta, bisogna convincere, vincere e tornare a fare innamorare. Tre missioni in una per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tempo di esami? No, quantomeno non ancora. Ma è tempo di cambiare marcia e di riconquistare la fiducia del popolo bianconero che, a un mese e mezzo dall’inizio del campionato, ha cominciato a diradare la presenza allo Stadium. E ha cominciato a fischiare”.Una cosa è certa. Non basterà un’eventuale vittoria contro il Bologna a rinsaldare il legame tra tifosi e squadra.