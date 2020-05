Testa bassa e pedalare. Il motto per Federico Bernardeschi non è cambiato, dovrà girare però un po' di fortuna, oltre a qualche occasione in più. In questo senso, come ricorda Tuttosport, il finale frenetico di campionato che ci aspetta è decisamente emblematico: adesso non ci sono più scuse per non spaccare le partite. Altrimenti? Altrimenti s'affaccia il mercato. A gennaio il Barcellona è stato a un passo (nello scambio c'era anche Rakitic), da tempo lo vuole anche l'Atletico di Diego Simeone. Nel frattempo, Berna continua a correre.