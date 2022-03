Tre mesi per decidere il suo futuro. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport torna a parlare della situazione di Alvaro Morata, per cui l'ultima parte di stagione sarà decisiva per conoscere il suo destino. L'attaccante spagnolo vuole restare alla Juve, ma per accontentarlo, come noto, il club bianconero deve ottenere uno sconto sul suo riscatto dall'Atletico Madrid. Le parti sono al lavoro, l'obiettivo è quello di raggiungere un accordo su una cifra non superiore ai 15 milioni di euro, dopo i 20 investiti in due anni per i prestiti. Il prezzo fissato inizialmente era di 35 milioni.