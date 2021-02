Tutto da scrivere il futuro di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lo spagnolo, reduce da un inizio sfavillante e un prosieguo piuttosto complicato, non è totalmente certo della permanenza in bianconero. Gol e assist, entrambi in doppia cifra: i numeri sono dalla sua parte, ma non bastano a "rassicurare l'attaccante spagnolo riguardo a un futuro ancora a Torino". LE ULTIME - Per CM, è lontana l'ipotesi di un riscatto quest'estate. La previsione è quella che porterebbe di un rinnovo del prestito per un'altra stagione: costo, 10 milioni di euro. Così si rimanda di un anno la scelta sul riscatto, nel 2022 scenderebbe infatti a 25 milioni di euro. L'accordo con l'Atletico, infatti, ha ancora alcune incognite, tutte da valutare. Saranno pertanto decisivi i prossimi tre mesi, anche per il rinnovo del prestito. Perché "la doppia faccia del rendimento di Morata ancora non permette alla Juve di prendere decisioni definitive".