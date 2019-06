Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora in discussione e, in attesa dell’incontro tra il suo entourage e la Roma, la Juventus si è messa alla finestra. Non è un segreto che il centrocampista classe ’99 sia un pallino di Fabio Paratici, intento a studiare la migliore soluzione per portarlo a Torino: senza fretta, anche a costo di aspettare il 2020. Secondo Tuttosport, qualora si aprisse invece l’opportunità di anticipare l’assalto alla prossima finestra di mercato, la Juve potrebbe proporre alla Roma una contropartita tra Mattia Perin, Juan Cuadrado e Gonzalo Higuain.