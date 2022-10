Domani Gleisonsi sottoporrà alle visite che determineranno entità dell'infortunio e tempi di recupero. Pochi dubbi sulla zona dolorante, però: quella del flessore. Come sottolinea Tuttosport: "E’ il terzo bianconero che si infortuna ai flessori: prima di Bremer, è toccato a Bonucci ad agosto e martedì, in Champions in casa del Maccabi Haifa, ad Angel Di Maria".