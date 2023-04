Ancora qualche dubbio in casa Juve sulla convocazione di tre giocatori in vista della sfida allo Sporting Lisbona. Si tratta di De Sciglio, out per un problema muscolare nell'ultima partita, Vlahovic, uscito anzitempo con la Lazio per l'infortunio alla caviglia e tornato ad allenarsi ma solo parzialmente e Pogba, su cui regna la prudenza. Dopo l'allenamento di oggi, sapremo se questi tre giocatori partiranno con la squadra e saranno a disposizione di Allegri.