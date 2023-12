Ad Amburgo sono in corso i sorteggi per Euro 2024. Qui, si sono incontrate le tre leggende juventineche hanno fatto una foto insieme, suscitando l'entusiasmo dei tifosi e alimentando la nostalgia per i giorni in cui indossavano la maglia bianconera. L'immagine, con i tre campioni che si scambiano sorrisi e abbracci, ha rapidamente conquistato i social media, diventando virale tra i sostenitori dellae gli appassionati di calcio in generale.