Tre gol uno più bello dell'altro per la Juventus, che ieri sera ha asfaltato il Genoa grazie agli assoli dei tre tenori Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Sui social network, subito dopo la partita di Marassi, i tifosi bianconeri hanno espresso tutta la loro gioia, apprezzando soprattutto la "bomba" di CR7, che qualuno ha paragonato ai colpi tipici di Mark Lenders, il personaggio del celebre cartone animato Holly e Benji. Ma al di là delle giocate dei singoli, in generale a tutti è sembrata una Juve più brillante rispetto alle precedenti prestazioni: l'umore è migliore in vista delle prossime, decisive sfide di campionato.