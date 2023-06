Oneri e onori. Questo porta l’avere una seconda squadra. Ci sono i molteplici vantaggi che più e più volte abbiamo raccontato, ma allo stesso tempo occorre avere una struttura solida con delle idee chiare. Non è un caso, in questo senso, che in vista della sessione estiva di mercato, con Giovanniimpegnato nelle trattative per la Prima squadra, ci sia stato l’inserimento, il ritorno, di Claudiocome direttore sportivo dellae responsabile dei giocatori in prestito.Tanti calciatori, tanti talenti e un piano che va via via definendosi. Secondo quanto riporta Gazzetta, potrebbero essere tre i “giovani” eletti per rinfoltire la rosa della Prima squadra. Dalle parti della Continassa, infatti, sono date in rialzo le quote di. Un’idea che come dicevamo va concretizzandosi, senza però perdere di vista il mercato che con le sue logiche – a volte illogiche -, può sempre rivoluzionare tutto.E per gli altri? C’è chi sarà valutato da vicino da Massimiliano Allegri nel precampionato e chi, invece, partirà. Tra questiche, molto probabilmente, saluterà Salerno per accasarsi in un altro club. C’è poi Filippo, piace in Serie A e può essere inserito in uno scambio – attenzione soprattutto all’Empoli -, ma vorrebbe giocarsi le sue carte in ritiro. Ipotesi di prestito, poi, per tutti quei giovani che hanno completato il loro percorso in Next Gen, da, passando per, fino ad arrivare a