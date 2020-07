La Juve cerca due attaccanti per la prossima stagione. Uno di spessore ed esperienza (i nomi sono quelli di Milik, Jimenez e Dzeko) e uno giovane da poter crescere alle spalle dei più esperti. Secondo Tuttosport, occhi di Paratici puntati sul brasiliano Kaio Jorge del Santos, mentre in Italia vengono seguiti Gianluca Scamacca (in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo) e l'ex interista Andrea Pinamonti del Genoa.