La Juventus si appresta a scendere in campo contro l'Udinese domenica sera alla Dacia Arena. Tre giocatori rischiano di non esserci per la gara, si tratta di Dusan Vlahovic, Moise Kean e Gleison Bremer. Vlahovic e Bremer questa mattina non hanno preso parte alla seduta di allenamento con i compagni, Kean soltanto in parte prima di recarsi in palestra.