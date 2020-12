Meriti e demeriti, Pirlo li ha entrambi. Normale alla prima esperienza da allenatore, anche se deve assimilare in fretta gli errori di percorso, di costruzione, per dare l’assalto al decimo scudetto consecutivo. Tuttosport pone l’attenzione su tre giocatori rigenerati dalla sua cura: “Ha saputo rigenerare giocatori come Danillo, Cuadrado, Alex Sandro, capaci di fare la differenza e di essere eclettici a seconda delle esigenze e delle necessità”.