Benatia, Mandzukic e Han in Qatar. Tutti all'Al Duhail. Come si spiegano, queste mosse della Juventus? Prova a farlo Boniek: "Nel calcio si fanno alleanza tra chi ha i soldi e chi non ha i soldi. I ricchi le fanno con i ricchi e i poveri le fanno con i poveri. La Juventus ha interesse a fare alleanze con chi ha nuove risorse economiche, ci sono solo vantaggi. Oggi sono i soldi che costruiscono amicizie nel mondo del calcio".